Chi tiết thời gian, thủ tục nhập học lớp 10 công lập ở Hà Nội

Với các trường THPT công lập tự chủ tài chính, học sinh lưu ý chỉ xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp.

Tối 9/7, Sở GD&ĐT công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập trên địa bàn TP Hà Nội năm học 2022 - 2023. Nhiều năm liên tiếp, THPT Chu Văn An luôn đứng đầu Hà Nội về điểm chuẩn vào lớp 10. Năm nay, trường lấy 43,25, trung bình 8,65 điểm mỗi môn. Dù vẫn đứng số một, so với năm ngoái, điểm trung bình môn của Chu Văn An giảm nhẹ 0,23 điểm.

THPT Yên Hoà đứng thứ hai với 42,25 điểm, trung bình môn 8,45. Năm nay, trường Yên Hoà nhận được hơn 2.000 hồ sơ đăng ký trong khi chỉ tiêu chỉ 675, trở thành trường có tỷ lệ chọi cao nhất Hà Nội với mức chọi 1/3.

Mức điểm chuẩn 42 giúp THPT Phan Đình Phùng có ngưỡng đầu vào cao thứ 3 Hà Nội, tăng 3 bậc so với năm ngoái.

Điểm chuẩn vào 116 trường THPT công lập ở Hà Nội năm 2022 - 2023: