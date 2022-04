Chi tiết nhỏ vạch trần quan hệ 'cơm không lành, canh không ngọt' giữa Apple và Facebook

Theo Inc, có hai bài học rút ra ở đây. Đầu tiên, vấn đề của Meta lớn hơn những gì công ty muốn thừa nhận. Đổi tên không đồng nghĩa với “đổi vận” hay xóa bỏ những hành vi sai trái của Facebook. Dù vẫn phổ biến, rõ ràng Apple không hề muốn bạn cài đặt nó trên thiết bị. Không chỉ không chịu thừa nhận sai sót, Facebook còn phàn nàn lỗi do người khác. Gần đây, công ty còn bị “vạch trần” sự thật đã thuê một hãng truyền thông để “dìm hàng” TikTok. The Verge cũng chỉ ra trong 6 tháng, lượng tin xấu độc trên Bảng tin Facebook đột ngột tăng mạnh nhưng họ chỉ nói do lỗi phần mềm.

Nhìn lại những phản hồi của Meta trước các bê bối cho thấy công ty không sẵn lòng nhận trách nhiệm mà luôn đổ lỗi cho người khác. Ngoài ra, dù đang chuyển hướng sang vũ trụ ảo, phần lớn doanh thu quảng cáo của Meta vẫn dựa vào người dùng, trong đó có người dùng iPhone. Apple nắm quyền lực lớn đối với số phận của Facebook.