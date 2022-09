Chi tiết mới trên iPhone 14

Phân tích mã của iOS 16 RC, lập trình viên Steve Moser cho biết tùy chọn bật nhạc khởi động trên iPhone có tên "Power On & Off Sounds" với dòng mô tả "Play sound when iPhone is powered on and off" (tạm dịch: Phát nhạc khi iPhone được bật và tắt).

Hiện tại, Apple chưa xác nhận tính năng nhạc khởi động trên iPhone 14. Dòng smartphone mới dự kiến lên kệ tại một số quốc gia từ ngày 16/9, trong khi iOS 16 bản chính thức sẽ phát hành rộng rãi từ 12/9.