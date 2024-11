Chi tiết Honda SH350i hoàn toàn mới vừa ra mắt, giá khởi điểm 151 triệu đồng

Honda SH350i hoàn toàn mới vừa chính thức được ra mắt tại Việt Nam với thiết kế được điều chỉnh và trang bị các công nghệ hỗ trợ an toàn cao cấp như hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, phanh ABS, đèn báo dừng khẩn cấp và hệ thống khóa thông minh... Mẫu SH350i phiên bản 2025 được ra mắt tại Triển lãm EICMA ở Milan, Ý, đồng thời cũng được giới thiệu tại Việt Nam. SH350i 2025 nổi bật với thiết kế thể thao, tối giản, mang phong cách châu Âu, hướng đến một diện mạo mới nhưng vẫn giữ nét đặc trưng. Thiết kế của SH350i chú trọng vào sự khỏe khoắn với mặt nạ trước có họa tiết chấm tròn và thân xe năng động. Logo SH mạ crom tối màu, cùng hệ thống đèn LED mới tăng cường khả năng chiếu sáng. Xe sử dụng lốp 16 inch, kích thước 110/70 ở phía trước và 130/70R16 ở phía sau, đảm bảo sự cân bằng và linh hoạt khi vận hành. Phiên bản 2025 còn bổ sung ''màu xanh ánh ngọc trai'' trên bản thể thao và ''màu xám đen nhám'' trên bản đặc biệt. SH350i được trang bị động cơ eSP+ 4 van kết hợp hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, mang đến khả năng vận hành mượt mà, linh hoạt trong thành phố và đường trường. Động cơ thế hệ mới eSP+, dung tích 330cc, có tiêu chuẩn khí thải Euro 4, làm mát bằng chất lỏng và phun xăng điện tử PGM-FI. SH350i cũng tích hợp hệ thống HSTC, giúp kiểm soát độ bám đường của bánh sau trên địa hình trơn trượt, mang lại cảm giác lái ổn định và an toàn hơn. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS được trang bị trên cả hai bánh. Ngoài ra, đèn xi nhan cảnh báo tự động khi phanh gấp. Ngoài ra, xe sở hữu loạt công nghệ và tiện ích tiên tiến nổi bật như: Kết nối với điện thoại thông minh qua Bluetooth cho phép người dùng kiểm tra thông tin xe qua ứng dụng My Honda+, cảnh báo khi quên tắt khóa điện hoặc khi xe gặp lỗi. Hộc đựng đồ trước có dung tích lớn hơn, tích hợp cổng sạc USB loại C. Cốp xe rộng rãi tích hợp đèn chiếu sáng, hỗ trợ tìm kiếm đồ trong điều kiện tối. Hệ thống khóa thông minh hỗ trợ xác định vị trí xe, mở khóa từ xa và báo động chống trộm, nâng cao an toàn cho người dùng. SH350i sẽ bán ra trên toàn quốc từ ngày 6/11/2024, với chính sách bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km. Bảng giá chi tiết các phiên bản của Honda SH350i 2025: Mẫu xe

Phiên bản Màu sắc Giá bán lẻ đề xuất

(đã bao gồm thuế GTGT 10%)

SH350i Thể thao Xanh đen/Xám đen 152.690.000 VND SH350i Đặc biệt Xám đen 152.190.000 VND SH350i Cao cấp Trắng đen 151.190.000 VND Một số hình ảnh khác của xe: