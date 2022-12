Chi tiết "công thức hòa bình" 10 điểm của Ukraine và phản ứng của thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu nêu công thức hòa bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 hồi tháng 11. Kể từ đó đến nay, giới chức Ukraine tận dụng mọi cơ hội để đưa bản đề xuất gồm 10 điểm này vào các chương trình nghị sự quốc tế.

Dưới đây là chi tiết công thức hòa bình 10 điểm của Kiev:

1. An toàn bức xạ và hạt nhân, tập trung vào việc khôi phục an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở miền Nam Ukraine, hiện do Nga kiểm soát.

2. An ninh lương thực, bao gồm bảo vệ và đảm bảo xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine sang các quốc gia nghèo nhất thế giới.