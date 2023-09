Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có đề xuất xe cá nhân lắp camera giám sát, tuy nhiên, không bắt buộc mà chỉ khuyến khích để đảm bảo an toàn giao thông.