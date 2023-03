Chi tiền triệu để đặt suất chiếu riêng tư ở rạp như Trấn Thành

“Đối với những khách đặt riêng phòng chiếu cho sự kiện riêng, khách vẫn cần gặp nhân viên rạp để xử lý các khoản thanh toán (nếu chưa thực hiện chuyển khoản). Sau đó khách vẫn có thể nhận vé in ra, để rạp hướng dẫn và hỗ trợ kiểm soát khách ra vào", đại diện CGV cho biết.

Trong khi đó, tại BHD Star Cineplex Quang Trung, số lượng ghế trong một phòng có sự thay đổi so với ở BHD Phạm Hùng. Loại ghế đơn chiếm nhiều hơn so với ghế đôi. Trong một phòng, số lượng ghế từ 181-187. Vì thế, giá để đặt suất chiếu riêng cho từng phòng cũng khác nhau và thay đổi theo ngày. Vào dịp lễ, khách hàng có thể phải bỏ ra gần 19 triệu đồng để đặt suất chiếu riêng. Ở một số rạp của BHD Star, giá vé cho ghế First Class là 160.000 đồng.

Bà Mai Hoa - đại diện Galaxy - cho biết chi phí để đặt suất chiếu riêng để xem phim và tổ chức sự kiện không giống nhau.

"Tùy thuộc vào từng nội dung hay mục tiêu mà khách hàng yêu cầu trong sự kiện mà nhà rạp có những đơn giá khác nhau. Chúng tôi cũng thường nhận được đơn từ những khách hàng riêng lẻ hoặc công ty đặt cho nhân viên xem phim bao phòng 100 ghế", đại diện Galaxy chia sẻ.

Bà Mai Hoa cho hay chi phí để đặt suất chiếu riêng được tính theo từng rạp, khung giờ và số ghế. Đơn vị này cũng có chiết khấu riêng cho từng đơn hàng và khách VIP hoặc VVIP, từ 10-15%.

"Về hình thức thanh toán, công ty cũng linh hoạt. Đối với những khách hàng lâu năm, chúng tôi không yêu cầu đặt cọc. Nhưng với nhóm khách hàng không thường xuyên, thường sẽ đặt cọc số tiền theo tỷ lệ nhất định. Sau khi phim chiếu xong, khách thanh toán phần tiền còn lại. Khách hàng lần đầu đặt thì thường chuyển khoản 100% chi phí trước", bà Mai Hoa chia sẻ.