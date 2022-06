Chỉ số HẠNH PHÚC của trẻ cao hay thấp có thể nhìn thấy qua 3 chi tiết của giáo dục gia đình: Mong cha mẹ đừng phạm sai lầm dù chỉ là 1 trong số đó

Nhiều đứa trẻ sẽ lập tức trở nên ngoan hơn khi bị bố mẹ dọa nạt bằng lời nói và vì vậy, phụ huynh lại cho rằng đây là một cách dạy con mang đến hiệu quả nhanh chóng nhất. Thực tế cho thấy, hiệu quả có thể là tức thời nhưng hệ quả lâu dài của lời dọa nạt con là không thể lường trước được. Nghiên cứu tâm lý cho thấy, một đứa trẻ lớn lên trong lời đe dọa, hay nói cách khác là một hình thức bạo hành bằng lời nói, sẽ khiến chúng mang tâm lý sợ hãi, bất an, lâu dần tạo nên vết sẹo tâm lý hoặc dễ trở thành đứa trẻ nổi loạn.

Bill Gates từng nói "ưu tiên hàng đầu của giáo dục là tạo cho trẻ cảm giác an toàn", chỉ số hạnh phúc của trẻ em có quan hệ mật thiết với việc chúng có được đảm bảo an toàn hay không.

Làm thế nào trẻ em có thể cảm thấy hạnh phúc trong một môi trường giáo dục thiếu an toàn như vậy? Giáo dục trẻ em cũng giống như việc xây dựng một tòa nhà cao tầng, ý thức an toàn là nền tảng của tòa nhà cao tầng, chỉ khi ý thức an toàn mạnh thì tòa nhà mới cao hơn!



Khi giao tiếp với con, phụ huynh cần phải cho chúng biết rằng chúng được tôn trọng tuyệt đối. Để cho con biết được rằng, bố mẹ ngày bé cũng giống như con, cũng từng trải qua những chuyện tương tự hoặc có các cảm xúc khó chịu giống như con đang gặp phải. Khi trẻ nhận được sự cảm thông, chúng có thể sẽ thoải mái hơn để nói về vấn đề của bản thân. Bên cạnh đó, bố mẹ hãy đưa ra giải pháp hoặc cho trẻ tự đưa ra hướng giải quyết cho vấn đề, điều chỉnh lại hành vi và cảm xúc.

3. Yêu cầu trẻ chia sẻ một món đồ yêu thích



Cảm giác an toàn của trẻ em chủ yếu đến từ ảnh hưởng của môi trường giáo dục, ngoài sự hòa nhập tình cảm do tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái, mọi đứa trẻ cũng cần có cảm giác an toàn trước đồ vật. Khi người thân, bạn bè chơi đùa cùng nhau chắc chắn sẽ có sự cạnh tranh. Một số phụ huynh sẽ trực tiếp yêu cầu con mình chia sẻ món đồ yêu thích để tránh xung đột.

Thực tế, kiểu yêu cầu và mệnh lệnh mà phớt lờ cảm xúc của trẻ là hoàn toàn không công bằng. Một mặt dễ khiến đứa trẻ mè nheo nảy sinh tính ỷ lại, đồng thời trực tiếp làm giảm chỉ số hạnh phúc của đứa trẻ bắt buộc phải chia đồ.

Những thứ yêu quý cũng giống như tình cảm mà con cái dành cho cha mẹ, nếu để chúng ra đi một cách tùy tiện thì trong lòng trẻ không tránh khỏi những mất mát. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là con nên ích kỉ và không được chia sẻ những điều con yêu thích, nhưng cha mẹ cần để con tự nguyện dưới sự hướng dẫn có ý thức và trải nghiệm niềm vui cùng những người bạn tốt.

Một cảm giác an toàn là một cảm giác hạnh phúc. Những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi hai cảm xúc này cũng sẽ lạc quan và tích cực hơn. Trong gia đình, khi đứa trẻ lớn lên với sự đồng hành của cha, sự lạc quan của mẹ, sự tự tin và được khẳng định cá tính của người con, sẽ tạo nên một đứa trẻ hạnh phúc.

Theo Phụ nữ Việt Nam