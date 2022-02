Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 2 tăng 1%

Giá vàng trong nước tháng 2/2022 biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Chỉ số giá vàng tăng 1,85% so với tháng trước; tăng 2,95% so với tháng 12/2021; tăng 1,53% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, do nguồn cung đảm bảo, chỉ số giá USD giảm 0,28% so với tháng trước; giảm 0,59% so với tháng 12/2021; giảm 0,84% so với cùng kỳ năm trước.