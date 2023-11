Chỉ ra mắt hơn 1 năm, NewJeans đã đạt thành tích BLACKPINK chưa bao giờ có được

MAMA 2023 đã khép lại với hàng loạt giải thưởng gây xôn xao. Top 4 Daesang đều đã có chủ nhân, đáng nói, tất cả đều thuộc về các nhóm nhạc nhà HYBE. Hai nhóm đàn anh BTS và SEVENTEEN có chiến thắng thuyết phục công chúng ở hai hạng mục quan trọng.

NewJeans là đại diện nhóm nữ bùng nổ nhất với “double Daesang": Artist of the Year và Song of the Year - Ditto. Bên cạnh đó, NewJeans còn thành công mang về hai giải Best Female Group và Best Dance Performance Female Group.



NewJeans phá đảo MAMA 2023 với “double Daesang": Artist of the Year và Song of the Year.