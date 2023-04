Chi Pu xuất hiện trên sân khấu cùng dàn sao Trung Quốc

Không còn là lời đồn, Chi Pu chính thức góp mặt trong chương trình truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc Đạp gió 2023 (tên cũ: Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng).

Ngày 28/4, Weibo của chương trình tung MV bài hát chủ đề cùng sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ tham dự. Trong những bộ đầm đỏ rực rỡ, các nghệ sĩ lần lượt catwalk như màn giới thiệu bản thân và cùng hát ca khúc chủ đề.