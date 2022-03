Chi Pu và Bảo Anh được so sánh ngang ngửa Vương Nhất Bác?

Ở trong Street Dance Of China mùa 4, Vương Nhất Bác - một đội trưởng rất nổi tiếng, còn không hiểu tại sao ban giám khảo lại chấm kết quả như thế này? Bạn dancer ngồi bên cạnh phải giải thích vì như này như kia. Đấy là cái dĩ nhiên, các dancer sẽ hiểu về street dance hơn đội trưởng rất nhiều".

Vương Nhất Bác - đội trưởng Street Dance Of China mùa 4 bị Cố vấn Maitinhvi "réo tên"

Ngoài ra, Maitinhvi cho rằng một chương trình về street dance khó có thể tìm ra 4 đội trưởng ngang kèo, và việc đội trưởng đó lead đội như thế nào cần phải có thời gian chứng minh thực tế.

"Dù mình biết rằng các bạn mong muốn chất lượng của chương trình tốt hơn nhưng mình nghĩ Trung Quốc là một nước đông dân, nhiều người nổi tiếng như vậy nhưng họ còn không kiếm được 4 người ngang kèo.