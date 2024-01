Chi Pu song ca cùng Huỳnh Hiểu Minh

Your browser does not support the video tag.

Chi Pu song ca với Huỳnh Hiểu Minh ca khúc "Cầu vồng mỉm cười".

Ngày 31/12, Sohu đưa tin Chi Pu trở thành một trong những khách mời xuất hiện trong Gala âm nhạc cuối năm của đài truyền hình Hồ Nam, Trung Quốc với dàn nghệ sĩ hàng đầu như Vương Hạc Đệ, Dương Tử, Đàn Kiện Thứ, Amber Liu, Hà Cảnh, Huỳnh Hiểu Minh, Tạ Na. Nữ ca sĩ biểu diễn trong tiết mục đồng ca mở màn và còn song ca với tài tử Huỳnh Hiểu Minh.

Trong tiết mục mở đầu, Chi Pu biểu diễn cùng các ngôi sao nổi danh của Trung Quốc như MC Tạ Na, Ella, Amber, nam diễn viên tướng thanh Tần Tiêu Hiền với ca khúc Bạn có muốn nhảy không, Tôi muốn bay.