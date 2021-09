Chi Pu 'nhép' 1 từ mà thu về 5 triệu view, chuẩn đỉnh cao 'gây bão'!

Your browser does not support the video tag.

Chi Pu thay đổi biểu cảm qua từng câu "say no"



Đoạn clip của Chi Pu hiện đã nhanh chóng thu về hơn 5 triệu view

Cụ thể trên nền nhạc ca khúc No Scrubs, Chi Pu chỉ nhép một từ duy nhất là "No". Theo đó, cứ mỗi một câu hát, cô nàng lại thay đổi biểu cảm từ hạnh phúc sang giận dữ, tội lỗi và cuối cùng là "thả thính".

Phía dưới bình luận, nhiều người cho rằng chính thần thái vô cùng cuốn hút của Chi Pu là nguyên nhân khiến cho đoạn clip trở nên hấp dẫn. Và netizen cũng không quên dành lời khen về nhan sắc của hot girl Hà thành.