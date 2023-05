Chi Pu lộng lẫy, 'xé váy' trên sân khấu 'Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng'

Tập đầu tiên của chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 4 chính thức lên sóng. 33 thí sinh đem đến những màn biểu diễn cá nhân ấn tượng. Chi Pu chọn Đóa Hoa Hồng để thể hiện trong sân khấu đầu tiên.

Sân khấu Đóa Hoa Hồng của Chi Pu tại Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng.

Khán giả Việt dành nhiều lời khen cho Chi Pu khi cô đem đến một bản phối mới của Đóa Hoa Hồng. Phần dance break được biên đạo lại cũng được người xem đánh giá cao. Chi Pu thể hiện ca khúc bằng cả tiếng Việt và Trung.