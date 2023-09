Chi Pu khổ sở vì không hiểu tiếng Trung Quốc, còn bị nghi 'làm màu'

Biết người đẹp Việt Nam gặp vấn đề về ngôn ngữ, các bạn chơi còn trêu đùa bằng cách nói thật nhiều và thật nhanh. Lúc này Chi Pu chỉ còn biết lắc đầu bất lực vì máy dịch không đáp ứng kịp với đoạn hội thoại này.

Clip Chi Pu bối rối vì không hiểu tiếng Trung Quốc.

Cho rằng Chi Pu không nghe được, vị khách mời nam đã nói với những người còn lại rằng Chi Pu chỉ đang giả vờ không hiểu mà thôi: "Cô gái này đang giả vờ là không hiểu gì cả. Trong lòng em ấy hiểu hết, tiếng Bắc Kinh của em ấy rất là giỏi, mở miệng ra là giọng Bắc Kinh. Nhưng tham gia chương trình này nên đang giả vờ đấy".