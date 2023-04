Chi Pu có khả năng đi đường dài tại 'Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng' không?

Chi Pu trong nhóm 4 người, gồm cô, Trương Gia Nghê, Ngô Thiến và Ella, biểu diễn See Tình (Hoàng Thùy Linh) và giành chiến thắng.

Trước đó, có blogger Trung tung tin Chi Pu có tên trong nhóm 7 người cùng Ella, Trương Gia Nghê, Ngô Thiến, Cung Lâm Na, Triệu Lệ Na và ca sĩ người Nhật MARiA trong vòng công diễn đầu tiên.

Cả đội sẽ cùng biểu diễn ca khúc MOONLIGHT SUNRISE - một ca khúc tiếng Anh, là pre-release track thuộc album Ready to Be của TWICE. Thông tin chính xác ra sao khán giả sẽ phải chờ đến khi Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng chính thức công chiếu.

Hiện phía Chi Pu vẫn chưa lên tiếng xác nhận về sự góp mặt của cô tại chương trình sống còn đình đám xứ tỷ dân. Tuy nhiên, ngày 12/4, giọng ca Anh Ơi Ở Lại bất ngờ chia sẻ loạt ảnh được cho là chụp tại Trung Quốc khiến nhiều người tin rằng cô đang ngầm xác định việc tham gia show âm nhạc này.



Dù không nhắc đến địa điểm, nhưng biển quảng cáo có dòng chữ tiếng Trung phía sau đã chứng minh cho sự hiện diện của Chi Pu tại Trung Quốc.