Chi Pu âm thầm tung MV hoành tráng nhưng view lẹt đẹt

Your browser does not support the video tag.

Đừng Đùa Với Lửa - Chi Pu (Thiên Thần Hộ Mệnh OST)

MV Đừng Đùa Với Lửa phiên bản của Chi Pu có thể thấy được dàn dựng vô cùng hoành tráng với loạt concept ấn tượng, phù hợp với chủ đề của bộ phim. Với những ai đã xem qua Thiên Thần Hộ Mệnh thì có thể dễ dàng thấy đây chính là những cảnh sử dụng trong cảnh quay 1 sản phẩm âm nhạc của nhân vật do Trúc Anh thủ vai.

Không thể phủ nhận được thần thái cũng như phong cách quyến rũ của Chi Pu trong MV Đừng Đùa Với Lửa. Các phân đoạn vũ đạo cũng là dịp để Chi Pu khoe khả năng nhảy đỉnh cao của cô cùng với dàn vũ công.