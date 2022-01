Chỉ hơn 60% doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Âm lịch, mức tiền giảm

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH về tình hình lương, thưởng Tết cho người lao động cho thấy, hiện có khoảng 62,7% doanh nghiệp trong tổng số 42.159 doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng Tết Âm lịch năm 2022 với mức thưởng bình quân bằng gần 1 tháng lương (6,17 triệu đồng/người), bằng 97% so với thưởng dịp Tết Âm lịch năm 2021 (6,36 triệu đồng/người), bằng 92,2% so với thưởng dịp Tết Âm lịch năm 2020 (6,69 triệu đồng/người).

Trong đó, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 5,59 triệu đồng/người, bằng 96% so với năm 2021 (5,85 triệu đồng/người), bằng 90,7% so với năm 2020 (6,16 triệu đồng/người).

Doanh nghiệp dân doanh là 5,92 triệu đồng/người, bằng 98% so với 2021 (6,05 triệu đồng/người), bằng 92,4% so với năm 2020 (6,41 triệu đồng/người).