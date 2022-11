Chị hàng xóm 15 năm không có con vẫn được chồng yêu chiều, tôi hỏi bí quyết thì chị cười: "Cái gì cũng có lý do của nó!"

Vài lần vợ chồng tôi cãi nhau to, tôi chán sang nhà tâm sự với chị. Tôi kể lể, than vãn, thậm chí là nói xấu chồng mình. Rồi so bì chồng không bằng một anh Hoà. Chị thở dài nói nửa vời khiến tôi khó hiểu: "Cái gì cũng có lý do của nó". Tôi không thắc mắc, vì sợ chị cho rằng nhiều chuyện, hai chị em cũng chưa thân lắm.