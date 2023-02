Chi hàng triệu đồng cho đêm tiệc Valentine ở TP.HCM

Bữa tiệc trong không gian đẹp và hòa lẫn âm nhạc giúp bạn cùng nửa kia lưu dấu ngày 14/2 đáng nhớ. Ảnh: TheOXnotonlyOX

Bên cạnh hoa hồng đỏ, chocolate, những món quà lấp lánh, một bữa ăn tại nhà hàng lãng mạn là cách để bạn bày tỏ tình cảm đến nửa kia của mình trong ngày Valentine.

Với mức giá dao động 1-2,4 triệu đồng, bạn có thể tham khảo các địa điểm sau và đặt bàn sớm để có buổi hẹn hò trọn vẹn.

The OX Not Only OX

Địa chỉ: Đông Du, quận 1

Mức giá: 1,7 triệu đồng/khách

Ảnh: TheOXnotonlyOX.

Nhà hàng nằm cuối con hẻm nhỏ, yên tĩnh trên đường Đông Du. Nơi đây được thiết kế theo kiểu sang trọng, cổ điển từ cánh cổng gỗ lộng lẫy, đài phun nước rực rỡ về đêm đến ánh đèn chùm ấm áp.

Với không gian bếp mở, thực khách có cơ hội quan sát quá trình nấu nướng của đầu bếp. Trong ánh sáng vàng nhè nhẹ, bữa ăn tối trở nên riêng tư nhưng cũng không kém phần thú vị.

Để mừng ngày lễ tình nhân, bạn có thể đến trải nghiệm chương trình ẩm thực đặc biệt kết hợp âm nhạc acoustic du dương, lãng mạn.

Set ẩm thực được nhà hàng giới thiệu hấp dẫn với thịt cua, trứng cá hồi, bụng cá ngừ vây xanh, nhum biển, nạc nọng heo, mì Ý, tôm càng... Chocolate quả cầu, kẹo nổ, trái cây theo mùa, sốt trứng sữa là những món giúp bữa tiệc của bạn khép lại một cách ngọt ngào hơn.

Nhìn chung, phần ăn được trang trí đẹp và kiểu cách song mức giá cao so với chất lượng và số lượng thức ăn. Nhân viên phục vụ thân thiện.

Market 39 - Seafood and International cuisine

Địa chỉ: Hai Bà Trưng & Lê Duẩn, quận 1

Mức giá: 1,9 triệu đồng/khách