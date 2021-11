'Chị Google' nổi đình đám MXH chia tay bồ, lý do rạn nứt gây sốc

Mới đây trên trang cá nhân, "chị Google" Phương Thoa gây chú ý khi đăng tải clip tiết lộ đã chia tay bạn trai. Trước đó, đôi trẻ từng gây chú ý khi liên tục cho ra lò các clip triệu view trên Tiktok.

"Tụi mình đã chia tay rồi nha mọi người. Mình nghĩ lúc quen nhau tụi mình có công khai và xây dựng hình ảnh cặp đôi cùng nhau nên lúc chia tay mình cũng nên có lời thông báo đến mọi người về lý do chia tay.

Về chuyện tình cảm, mình và Chí Thành không ai có lỗi với ai hết. Và đã từng xem nhau là người thân ở trong gia đình", cô nói.