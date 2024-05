Chị gái tôi bị mẹ chồng đuổi đi vì tội "ở nhà 30 mét vuông cũng thuê giúp việc"

Được mấy hôm chị tôi đã nhắn tin than thở vì mẹ chồng cư xử rất quá quắt. Bà chê hết cái nọ đến cái kia, can thiệp vào việc chị cho con bú, lười không dọn dẹp nhà cửa nhưng lại nói chị tôi vụng không biết làm gì. 5h chiều tan làm vừa đi chợ nấu nướng vừa lau dọn, 12h mới được lết đi tắm, chị tôi trầm cảm mà không dám cãi lại mẹ chồng. Dù có giúp việc hỗ trợ nhưng buổi tối bà ấy lại về nhà, thành ra chị tôi phải còng lưng phục vụ thêm mẹ chồng nữa.

Dĩ nhiên anh rể không biết chính xác bảng lương của chị tôi. Chị bảo với anh là thu nhập hàng tháng chưa đến 10 triệu, song anh rể vẫn sống không biết điều. Ngày nào anh cũng đòi chị tôi cho 100 nghìn tiền chè thuốc, chị đi làm thì anh ta cắm rễ quán net đến tận khuya. Cơm tối còn gọi bắt chị tôi mang ra quán. Chị bầu to mệt mỏi anh ta cũng chẳng mua được nổi hộp cháo, chị ốm cũng chỉ có mỗi tôi với mẹ qua chăm.

Tôi thương chị lắm mà chẳng biết làm sao. Với bối cảnh của mình thì chị hoàn toàn có thể chọn một người chồng tử tế. Nhưng cuộc sống bế tắc như thế là do chị tôi chọn mà.

Rồi tối nay khi cả nhà đang ăn cơm thì chị tôi bế cháu về ngồi phịch xuống khóc ngay giữa cửa. Mẹ tôi hoảng hốt hỏi nguyên do, chị nói bị mẹ chồng đuổi đi rồi. Chị đi làm về thấy mẹ chồng đang to tiếng cãi nhau với giúp việc. Chắc giúp việc làm gì đó không vừa ý nên mẹ chồng giở tính trịch thượng ra. Chị tôi vào can thì bị mẹ chồng mắng ngược. Bà ấy nói chị là “con dâu ngu dốt”, bỏ 5 triệu ra thuê giúp việc “vô dụng” trong khi sống ở cái nhà 30 mét vuông bé như lỗ mũi.

Đang mệt mỏi lại bị chửi mắng vô lý, chị tôi ức chế quá nên bế con đi luôn. Anh rể nằm ngủ trên giường bị ồn ào làm tỉnh giấc, anh chẳng thương chị tôi mà bực tức quay sang gây sự với vợ. Chị trách anh ta là thứ chồng lười ăn bám, thế là mẹ chồng thái độ đòi đuổi chị về ngoại luôn.

Đến giờ chị tôi mới thừa nhận bản thân sai lầm. Giờ chị mới sáng mắt ra, không muốn nhìn mặt chồng với mẹ chồng thêm một lần nào nữa. Bố mẹ tôi không bàn luận gì, chỉ thở dài bảo chị ngồi xuống ăn cơm và ôm cháu vào phòng ngủ. Đồ đạc chị vẫn để bên phòng trọ kia. Nhưng giờ thì tất cả còn quan trọng gì nữa.

Nãy tôi thấy chị lặng lẽ lên mạng xem thủ tục ly hôn. Có lẽ sau bao nhiêu sai lầm thì chắc đó là việc đúng đắn nhất của chị.

