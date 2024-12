Chị em chia sẻ mẹo hay bảo quản chanh vài tháng không hỏng

Vùi trong cát hay vắt nước cốt vào từng khay nhỏ cấp đông… là mẹo khiến chanh luôn tươi ngon, thơm nức. Chị Thúy dùng cát đổ vào trong chậu trồng hoa, đặt ngoài vườn để bảo quản chanh. Ảnh: Phương pháp này được chị Phạm Thị Thúy, ở Đồng Nai, chia sẻ trên một diễn đàn ẩm thực. - Đầu tiên, phải chọn những quả chanh nguyên vẹn, không bị dập nát rồi rửa sạch, để ráo nước. - Đổ một lớp cát rồi xếp một lớp chanh lên, lần lượt đến khi hết chanh. - Cát sử dụng là cát ẩm, nếu cát khô tưới thêm nước. Chú ý tưới nước để tạo độ ẩm, không tưới đẫm, quả dễ bị ủng. - Đặt hũ chanh nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Khi chế biến, chỉ cần lấy chanh khỏi hũ cát rồi rửa sạch là có thể sử dụng. Theo chị Thúy, mỗi lần nhận được chanh từ quê, nếu dùng không kịp hoặc tủ lạnh đầy, không còn chỗ đựng, chị lại thực hiện theo phương pháp trên. Nhiều quả dù bị khô, vỏ teo... nhưng vùi trong cát một tuần thì tươi trở lại, căng tròn, mọng nước. Cách làm này cũng có thể áp dụng cho nhiều loại quả cùng họ như cam, quýt, bưởi, quất... Ngoài phương pháp trên, chị Đinh Phương Chi, sống ở Hà Nội có cách bảo quản khác. "Các bé có thể uống nước chanh mà không cần dùng tới dao cắt, có vắt bát nước chấm xinh xinh không cần dùng tới cả quả chanh rồi đem vứt đi một nửa", chị Chi nói. Phương pháp của chị Chi như sau: - Chanh mua về rửa sạch ngâm nước muối, để ráo nước. Dùng giấy ăn bọc vỏ chanh để tinh dầu không thấm xuống nước cốt khiến chanh bị đắng. Ảnh: - Nếu là chanh cỡ to hay chanh đào không cần gọt vỏ, cắt đôi dùng tay vắt rất dễ vì vỏ chanh đào mỏng, mềm. Nếu là chanh thường cỡ nhỏ, dùng máy ép chậm ép lấy nước, nhưng nhất thiết phải gọt vỏ. - Với chanh to không gọt vỏ có thể dùng máy vắt cam để vắt. Nhưng phải lót giấy ăn bọc vỏ để khi vắt tinh dầu tiết ra, giấy sẽ thấm hết, không làm nước cốt chanh bị đắng. - Cố gắng gấp giấy nhỏ nhất, nếu để xòe to giấy sẽ hút luôn cả nước cốt chanh. Khi nào thấy giấy ướt phải thay giấy mới. Mỗi lần dùng, chỉ cần lấy vài viên theo nhu cầu sử dụng. Cách làm này tiện, có chanh ăn quanh năm.

- Chanh vắt xong cho vào khay đá viên nhỏ rồi để tủ đá. - Khi nước chanh đóng đá, cho chanh đá viên vào hộp bảo quản, hoặc cho vào túi ziplock, để ngăn đông. - Khi làm gia vị pha nước chấm, nước rau muống luộc, nước chanh đá, trà chanh... tuỳ theo khẩu vị mà lấy chanh đá viên theo nhu cầu. Theo chị Chi, chanh bảo quản kiểu này, quanh năm vẫn có mùi thơm, hấp dẫn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các cách bảo quản chanh khác dưới đây: Bảo quản chanh còn nguyên Sử dụng giấy báo và túi nilong



Bạn có thể tận dụng ngay giấy báo cũ tại nhà để bảo quản chanh tươi bằng cách xé giấy báo thành các miếng nhỏ vừa đủ rồi bọc kín từng quả chanh. Lưu ý, bạn cần lau khô chanh trước khi gói giấy báo. Sau khi bọc xong hết thì cho tất cả chanh vào một túi nilong và buộc kín, để vào ngăn mát tủ lạnh. Giấy báo sẽ giúp bảo vệ chanh không bị dập hay mất nước nên chanh được tươi lâu hơn. Sử dụng túi nilong hoặc túi zip



Chanh sau khi mua về rửa sạch, để ráo nước hoặc dùng khăn lau khô rồi cho toàn bộ vào trong túi zip hoặc túi nilong. Bạn đẩy hết không khí bên trong túi ra ngoài rồi đóng kín miệng túi lại, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Việc hạn chế không khí tiếp xúc với chanh bằng túi zip hoặc túi nilong sẽ giúp lớp vỏ chanh không bị khô héo, giữ được lượng tinh dầu vốn có và đảm bảo chanh tươi ngon trong 3 - 4 tuần. Bảo quản chanh đã cắt Úp 2 miếng chanh lại với nhau



Khi cắt chanh ra mà không dùng hết, bạn hoàn toàn có thể giữ chanh vẫn tươi ngon bằng cách úp mặt cắt của 2 miếng chanh lại với nhau rồi dùng tăm cố định chúng và cho vào tủ lạnh. Điều này sẽ hạn chế được không khí xâm nhập vào bên trong quả chanh qua lớp cắt nên chanh sẽ không bị khô, thâm. Tuy nhiên cách này cũng chỉ bảo quản được chanh trong 1 - 2 ngày nên bạn hãy sử dụng sớm nhé. Đâm thủng vỏ chanh



Với những quả chanh to không dùng hết trong một lần, thay vì cắt đôi quả thì bạn hãy sử dụng tăm tre đâm thủng 1 lỗ từ cuống chanh vào sâu bên trong rồi vắt lấy nước cốt. Tiếp đó dùng băng dính dán kín lỗ thủng và để chanh vào ngăn mát tủ lạnh. Tương tự với cách úp 2 miếng chanh với nhau, cách này cũng hạn chế không khí xâm nhập và giữ chanh tươi trong 1 - 2 ngày. Sử dụng giấm



Với quả chanh dùng dở bạn có thể lấy một chiếc đĩa nhỏ, cho vào đó vài giọt giấm ăn rồi úp mặt chanh bị cắt dở xuống và đặt vào trong ngăn mát tủ lạnh. Cách này sẽ giúp bảo quản chanh từ 1 - 2 ngày. Axit và nước có trong giấm sẽ giúp bề mặt chanh giữ được độ tươi, chanh không bị mất nước hay bị khô héo và đắng. Sử dụng túi zip



Không chỉ với chanh còn nguyên quả, bạn cũng có thể sử dụng túi zip để bảo quản miếng chanh đã cắt dở trong 2 - 3 ngày mà đảm bảo vẫn tươi ngon. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần cho chanh vào túi zip, cố gắng đẩy hết không khí trong túi ra rồi kéo kín khóa và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh cho tới lần sử dụng tiếp theo là được. Sử dụng hộp đựng thực phẩm



Các hộp đựng thực phẩm có nắp kín cũng là một lựa chọn tốt khi bạn muốn bảo quản miếng chanh đang dùng dở. Trước tiên bạn bọc chúng bằng màng bọc thực phẩm để tránh ruột chanh tiếp xúc với không khí rồi cho vào hộp, đậy kín nắp và cất ở ngăn mát tủ lạnh. Chỉ nên dùng trong vòng 1 tuần chứ không để quá lâu. Sử dụng màng bọc thực phẩm



Nếu không có hộp đựng thực phẩm, bạn có thể đơn giản hóa việc bảo quản bằng cách bọc kín quả chanh đã cắt dở với màng bọc thực phẩm và cho thẳng vào tủ lạnh. Nhờ màng bọc giữ cho chanh không tiếp xúc trực tiếp với không khí nên chanh có thể để lâu mà không hề khô hay đắng. Cách này sẽ bảo quản được chanh trong vòng 2 - 3 ngày. Theo Gia đình và xã hội