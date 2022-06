'Chỉ điểm' tuyên bố chung Mỹ-New Zealand, Đại sứ Trung Quốc nói gì?

Ngay sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã chỉ trích tuyên bố chung nói trên bôi nhọ Trung Quốc, là một tài liệu “vô trách nhiệm, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ” của nước này.

Bà nói, đây là "một cuộc gặp gỡ và chào hỏi, dịp gặp mặt đầu tiên của chúng tôi" và cũng "một cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau. Ông ấy nêu lên những điều mà ông ấy quan tâm và tôi cũng vậy".

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao New Zealand vào cuối ngày 2/6, bà Nanaia Mahuta và Đại sứ Wang Xiaolong cũng đã trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực, đặc biệt là Nam Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng New Zealand đã bày tỏ quan ngại trước những thách thức mà khu vực phải đối mặt.

“Bộ trưởng đã nhân cơ hội này để nêu lại những quan ngại của New Zealand liên quan đến thỏa thuận hợp tác an ninh giữa Trung Quốc với quần đảo Solomon và nhấn mạnh rằng việc thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực được thực hiện tốt nhất thông qua các thể chế khu vực hiện có”.