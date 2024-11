Chị đẹp không ngại 'chiến'

Nếu nói Chị đẹp đạp gió 2024 chủ động tìm đến với lùm xùm, vừa đúng vừa không. Chương trình mời hai cặp cô trò đều từng có khúc mắc từ chương trình Giọng hát Việt. Làm lành Kiều Anh khi đó thuộc đội của HLV Thu Phương, Dương Hoàng Yến những tưởng là trò cưng của Mỹ Linh. Nhưng vì một lý do nào đó, cả hai đều bị loại sớm, kèm theo những thị phi.

Việc “3 cùng” trong nội trú hẳn sẽ khiến các chị đẹp hiểu nhau và hòa đồng hơn Chắc chắn khán giả sẽ chờ đợi hai cặp cô trò này sẽ “làm gì nhau” trong chương trình mới. Nhưng ngay ở tập 2, Mỹ Linh chủ động xin lỗi Dương Hoàng Yến trên sóng, kiểu: “Nếu con có gì hiểu sai về cô thì cho cô xin lỗi”. Hai người ôm nhau thắm thiết, vì giờ đây họ còn chung liên minh. Mỹ Linh cũng không giấu ý đồ mời Yến về chung đội để qua đó “thu phục” hội bạn thân lắm người theo dõi của Yến bao gồm MisThy, Hậu Hoàng, DJ Mie. Mỹ Linh cũng dành nhiều lời khen cho sự lột xác và độ chín của Yến. Yến cũng thừa nhận bản thân tốt lên rất nhiều kể từ khi bị Mỹ Linh “từ chối” tại Giọng hát Việt. Với Yến, Mỹ Linh vẫn là người truyền cảm hứng. Thu Phương cũng chủ động mời Kiều Anh về đội. Kiều Anh thoạt đầu cũng muốn thử sức với Mỹ Linh, nhưng rồi vui vẻ tái hợp với “cô giáo cũ”. Họ không đả động gì tới mâu thuẫn trước đây, nhưng rõ ràng đã có động thái làm lành. Bằng cách này, Chị đẹp cũng gián tiếp thể hiện tính ưu việt, “tiến hóa” so với format của những gameshow đấu giọng trước đây.

Phương Thanh tuổi 52 hát chỉ thiếu nước quăng mic đi Dàn sao nội trú Chị đẹp mùa 2 ứng dụng một số yếu tố đã làm nên thương hiệu của Anh trai vượt ngàn chông gai (ATVNCG) mùa 1. Việc đưa tất cả nghệ sĩ vào ở ký túc xá sẽ đem lại nhiều nguyên liệu để làm nội dung hơn, nên các chị đẹp kỳ này không còn được ở biệt thự như trước. Vẫn ký túc xá anh tài nhưng được đổi màu sơn từ xám xịt sang xanh bạc hà, nhìn cũng đỡ bức bối. Việc ở tập thể cũng giúp BTC giảm chi phí đáng kể. Tiền làm ATVNCG chỉ bằng khoảng 1/30 so với bản gốc của Trung Quốc. Và Chị đẹp hứa hẹn cũng sẽ tiết kiệm cỡ đó. Xuân Nghi tỏ ra hơi đắn đo trước khi bước vào cuộc sống tập thể. Cô càng không hình dung ra các đàn chị nổi tiếng lại cũng ở giường tầng như mình. Thực ra, nghệ sĩ ở đâu hào nhoáng, đòi hỏi cao không biết, sao Việt quen chạy sô nên chắc là cũng chịu quăng quật tốt hơn… Lát sau đã thấy sao nhí thuở nào bày 2 cái laptop ở đuôi giường thành một góc làm việc. Từ đây, những sản phẩm Xuân Nghi sản xuất cho đồng đội sẽ ra đời. Xuân Nghi cùng Tuimi, Bùi Lan Hương, Ái Phương là bộ tứ có khả năng sáng tác cùng xuất hiện trong mùa này. Việc ở ký túc xá sẽ kéo các nghệ sĩ gần hơn với công chúng. Nhiều khán giả sẽ tò mò muốn xem các ngôi sao giàu có bị xếp như “cá hộp” trong nội trú thế nào. Vả lại, hoàn cảnh này cũng là một loại “chông gai” hay “sóng gió” mà người tham gia cuộc chơi phải chấp nhận, nếu muốn tăng độ nhận diện, muốn nhận được nhiều tình yêu thương từ khán giả hơn… Nữ chiến binh Có thể thấy nguồn năng lượng tươi mới từ các chị đẹp năm nay, khi nghệ sĩ trẻ nhiều hơn, nghệ sĩ có tuổi cũng không ít đi. Khi biên độ tuổi mở rộng, hình như sự kính trên nhường dưới được thể hiện rõ hơn. Các chị đẹp năm nay chịu khó tương tác với nhau hơn mùa trước. Đội ngũ hoạt náo viên (các chị đẹp hài hước) cũng đông đảo và tích cực hoạt động hơn. Các mối quan hệ rạn nứt từ trước đã được hàn gắn trước khi công diễn 1 bắt đầu. Nhưng không vì thế mà các chị đẹp ngại bày tỏ tinh thần chiến binh. Rất nhiều lần từ “chiến” đã được họ thốt ra. Minh Tuyết khẳng định, không muốn “bình an đi show mỗi tuần”, mà “phải chiến”, “đến để học hỏi bạn trẻ những điều khó học trên trường lớp để có thể bước trên đường các bạn đang đi”.

Liên minh Mỹ Linh gồm các đội trưởng Tóc Tiên, Dương Hoàng Yến, Minh Hằng Khi được bầu làm đội trưởng, Dương Hoàng Yến giơ nắm tay: “Chị em ơi chiến thôi”. Vũ Ngọc Anh sau khi thể hiện phần thi solo: “Tôi đến đây với tâm thế chiến binh nhưng không phải để chiến đấu mà để tìm đồng đội”. MC Anh Tuấn cắt nghĩa thêm: “Chiến đấu với chính mình”. Đây hẳn là khẩu hiệu hợp tình hợp lý khi các nghệ sĩ đến với các chương trình huấn luyện tập thể như Chị đẹp. Ở đó họ được nhiều hơn mất. Người phải chiến đấu với chính mình căng thẳng nhất hẳn là người thiện chiến nhất. Không ai khác ngoài Thúy Hiền. Nhà vô địch thế giới hẳn do hăng say tập luyện cho Chị đẹp dẫn đến chấn thương khá nghiêm trọng. Cô phải đi xe lăn, được dìu lên sân khấu. Màn đứng yên múa võ của cô đã làm các chị đẹp khác phải rơi nước mắt. Cô cũng khéo chọn Một vòng Việt Nam để thể hiện lòng yêu nước. Bài hát có câu: “Nhìn non sông trời văn đất võ” kể cũng hợp với tình thế võ sĩ nay làm ca sĩ. Nhiều chị đẹp khác chọn những bài hát chuyển tải thông điệp nữ quyền (bao gồm quyền được sexy), nữ tính như Gil Lê, Minh Hằng, Hoàng Yến Chibi hay Vũ Ngọc Anh... Về mặt chuyên môn, đây đều là những tiết mục được chuẩn bị công phu đòi hỏi thể hiện nhiều kỹ năng. Gil Lê cũng háo hức trước việc sắp được cùng nhảy với các chị khác, miễn là đừng bắt cô phải nóng bỏng, sexy theo kiểu “bánh bèo”. Cô hài lòng ra mặt khi được chị em khen “sai đẹp triêu”. Đội chỉ đứng yên hát vẫn làm dậy sóng trường quay gồm Ngọc Ánh, Phương Thanh, Thu Phương, Mỹ Linh… Theo năm tháng, xem ra vũ khí của họ càng sắc bén, bao gồm cả khả năng ăn nói. Đặc biệt, Phương Thanh trước đây vốn không mạnh về khoa nói bỗng cất lời gan ruột: “Còn lại bao nhiêu thời gian, chúng ta sẽ làm được những điều chúng ta chưa làm được. Và làm đẹp hơn, hay hơn, tuyệt vời hơn… Đó mới là nghệ sĩ. Nghệ sĩ không có tuổi! Nghệ sĩ chỉ có thanh xuân và tuổi trẻ, lúc nào cũng hết mình”. Chị đang đụng đến điểm nhạy cảm không chỉ của phụ nữ: tuổi tác. Xóa nhòa các ranh giới cả về chuyên môn, vị trí và tuổi tác hẳn cũng là sứ mệnh của những chương trình kiểu này. Theo Tiền Phong