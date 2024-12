Chị đẹp đạp gió bị chê ít drama, Mỹ Linh đăng đàn nhắc thẳng ồn ào của đồng nghiệp

Mỹ Linh lên tiếng khi chương trình "Chị đẹp đạp gió 2024" bị nhận xét là ít drama. Chị đẹp đạp gió 2024 đã đi được hơn nửa chặng đường với đủ mọi hỷ nộ ái ố. Trong tập 11 vừa lên sóng, ekip sản xuất công bố kết quả công diễn 4, đồng thời loại 4 chị đẹp gồm Maitinhvi, Hậu Hoàng, Châu Tuyết Vân, Vũ Ngọc Anh. Bên cạnh đó, chị đẹp Bùi Lan Hương cũng xin rút lui để nhường cơ hội ở lại cho các chị đẹp vừa bị loại. So với Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 thì Chị đẹp đạp gió 2024 có phần ít tạo thảo luận, ít gây sốt hơn. Nếu như ở mùa trước, từ công diễn 3, Lệ Quyên - MLee khiến mạng xã hội đảo điên vì mâu thuẫn không thể hàn gắn với Trang Pháp thì sang đến Chị đẹp mùa này, những drama tiêu cực hầu như không xảy ra.

Thành Trung và Mỹ Linh gặp nhau trên chuyến bay Các chị đẹp cứ thi thố, tập luyện, hát hò rồi lại trình diễn. Sau khi có kết quả loại trừ, các chị đẹp lại khóc lóc, buồn bã vì chia tay nhau. Tình tiết này lặp đi lặp lại qua các công khiến khán giả cho rằng chương trình "hơi nhạt". Trước tình huống trên, Mỹ Linh - chị đẹp tham gia cả 2 mùa đã chính thức lên tiếng. Thông qua mạng xã hội, Mỹ Linh kể đã gặp MC Thành Trung trên máy bay. Vì vốn quen biết từ trước nên 2 nghệ sĩ lập tức lao vào nói chuyện, kể hết mọi thứ với thái độ khá thoải mái. Thành Trung từng tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, còn Mỹ Linh thì tham gia cả 2 mùa Chị đẹp đạp gió. Trong bài đăng của mình, Mỹ Linh nhắc thẳng ồn ào của các đồng nghiệp ở mùa giải trước khi chương trình Chị đẹp năm nay bị so sánh với chị đẹp năm 2023. Mỹ Linh kể chính Thành Trung cũng nhắc với Mỹ Linh chuyện khán giả chê Chị đẹp đạp gió 2024 chẳng có drama gì. Mỹ Linh bày tỏ: "Trung hỏi thăm về Chị đẹp và bảo: Năm nay tiếc quá vì Chị đẹp lại liền ngay với Anh trai nên hơi bị phân tán. Giá để đến đầu năm 2025 mới bắt đầu thì đẹp hơn. Mình bảo: Thì nhà đài người ta không thể để thủng sóng, phải có chương trình trám vào liền. Em tiếp: Với lại năm nay các chị tình thương mến thương nhau nên xem rất dễ chịu. Nhưng một bộ phận khán giả lại thích drama vì mặc định xưa giờ phụ nữ với nhau nó phải có chuyện nọ chuyện kia mới tăng độ hot. Chỉ các anh trai với nhau nó mới thương mến kiểu đó thôi.

Mỹ Linh trong chương trình "Chị đẹp đạp gió 2024" Mình im lặng nghe nghe và không muốn tranh luận thêm nên bảo: Năm ngoái drama là do tự các chị chứ nhà sản xuất họ đâu có chủ trương khai thác mấy cái đó. Năm nay các chị em yêu mến nhau thực sự nên có sao thì lên hình nó vậy đấy em à... Mới thầm nghĩ có lẽ cái mà Trung đang nói đến lại chính là điểm sáng nhất của Chị đẹp đạp gió 2024. Năm nay, ngoài những bản hít cùng các chị đẹp đu dây, múa lửa xuất sắc thì các chị em, bằng sự trong sáng hồn hậu của mình đã phần nào đập bỏ định kiến xấu xí về những người phụ nữ. Vì sao phụ nữ cứ phải có drama khi họ ở cạnh nhau. Đàn ông cũng vậy chứ. Đã là con người thì hỷ nộ ái ố là mẫu số chung, chả phải đặc sản của riêng phái nữ. Lẽ thường, con mắt mình nó chỉ muốn nhìn thấy những gì nó muốn thấy. Cái tai mình nó cũng chiều chuộng nó, chỉ muốn nghe những gì nó quen nghe. Thế nên rửa tai, lau mắt cũng là việc phải làm mỗi sáng thức dậy. Năm nay mình thấy vui vì các chị em trẻ mùa này đã thực sự chinh phục những đôi mắt nhiều bụi nhất để thấy đàn bà họ cũng ấm áp với nhau thế nào. Hoặc đâu đó tình thương mến của các anh trai đã lan toả những tình cảm đẹp đẽ đến tất cả mọi giới cũng nên".

Các chị đẹp đau lòng khi hay tin có đến 4 người bị loại ở tập 11 Bên dưới bài đăng của Mỹ Linh, nhiều khán giả và nghệ sĩ cũng vào bày tỏ sự ủng hộ. Nhiều người cho rằng điểm yếu của Chị đẹp năm nay, ngoài chuyện ít drama thì phần nhạc cũng không hay bằng mùa trước. Theo Người đưa tin