Chị đẹp 2023 lành mạnh hay độc hại cho hình ảnh các sao nữ?

“Bỏ qua những thông điệp khác, Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng khiến chúng ta nhận ra rằng một phụ nữ bước qua tuổi 30 không có nghĩa là cuộc đời cô ấy dừng lại hoặc bản thân không thể làm những điều vĩ đại. Chương trình cũng là cơ hội hiếm hoi để nhiều nữ nghệ sĩ vực dậy sự nghiệp của họ”, phó giáo sư Wu Changchang của Đại học Sư phạm Hoa Đông bày tỏ trong bài viết trên Sixth Tone.

Sau 4 mùa, Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng được xem là "phao cứu sinh" cho nhiều nữ nghệ sĩ Trung Quốc đã bước qua thời hoàng kim, lấy lại danh tiếng. Có những chị đẹp bỗng nhiên vụt sáng ngay cả khi chương trình đang diễn ra. Dù trước đó, họ khá mờ nhạt, ít người biết đến, thậm chí không có show.

Mặt trái, không ít sao Hoa ngữ bị công chúng chỉ trích vì nhiều yêu sách, xem thường đồng nghiệp khi tham gia show thực tế.

Khi đến Việt Nam, show thực tế với tên gọi Chị đẹp đạp gió rẽ sóng ít nhiều tạo nên cơn sốt nhỏ. Song chương trình vấp phải các tranh cãi, một số chị đẹp bị phản ứng, trong đó có Lệ Quyên. Ở khía cạnh khác, Chị đẹp cũng là bệ phóng để nhiều nữ nghệ sĩ tỏa sáng như Trang Pháp.

'Show thực tế - con dao hai lưỡi với sao Hoa ngữ'

Trở lại với bài viết 'Sisters' Act: The Hollow Feminism of China’s Hottest New Show (Tạm dịch: Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng: Chủ nghĩa nữ quyền mờ nhạt trong show hot nhất của Trung Quốc), phó giáo sư Wu Changchang cho rằng 30 chị đẹp trong chương trình có độ tuổi, xuất thân và vai trò khác nhau trong xã hội. Vì thế, ông tạm chia thành hai nhóm riêng.

Nhóm đầu tiên là những ngôi sao đã thành công trong nghề nghiệp và đến chương trình để khám phá sự mới lạ khi làm việc chung cùng ban nhạc nữ. Họ sẵn sàng phá luật, thách thức ban giám khảo, thậm chí khiêu khích nhà sản xuất.

Ngược lại, nhóm thứ hai đông đảo hơn, gồm các nghệ sĩ nữ đã hết thời/qua thời. Họ hiền lành hơn nhưng không cam chịu. Nhóm này sẵn sàng làm mọi thứ để được chú ý và trở thành người chiến thắng.