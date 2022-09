Chi Dân vội 'cầu cứu' khán giả khi gặp sự cố trên sân khấu

Your browser does not support the video tag.

Ngay khi thấy nam ca sĩ gặp phải sự cố trên, phái dưới các fan của Chi Dân đã nhanh trí hát giúp nam ca sĩ phần lời còn đang bỏ dở. Nhận thấy "vô phương cứu chữa" với chiếc micro, Chi Dân đành phải tiếp tục đưa tay làm tín hiệu để khán giả hát giúp mình phần lời bài hát.

Sau đó, nam ca sĩ đã được phía ban tổ chức mang cho một chiếc micro khác lên thay thế để khắc phục tình huống này. Nhận được chiếc micro với chất lượng âm thanh tốt, Chi Dân tiếp tục phần trình diễn của mình.