Chi Dân vietsub nhạc Hoa, dân mạng mắng 'thô thiển'

Cụ thể, trong bài có một số câu "Phòng em tôi đã từng nằm, uống ly nước em uống thừa, ăn cơm em bỏ dở...". Những khán giả từng nghe phiên bản gốc cho biết, nội dung ca từ đúng như Chi Dân hát, tuy nhiên cách mà nam ca sĩ viết lại tiếng Việt có phần sát nghĩa tới mức thô thiển.

Bên cạnh đó, giọng hát của Chi Dân cũng bị chê thiếu ổn định vì đôi chỗ bị chênh, phô. Có lẽ do trước đó, nam ca sĩ đã trình diễn các động tác vũ đạo nên giọng hát sau đó bị thiếu ổn định.