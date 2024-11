Chi Dân, An Tây và loạt nghệ sĩ dính đến ma tuý: Nghĩ về trách nhiệm của người nổi tiếng

Công an TP. Hồ Chí Minh đang tạm giữ ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây do liên quan đến ma tuý. Trước đó, nhiều nghệ sĩ cũng từng dính dáng đến tệ nạn xã hội này. Ngày 10/11, Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin, Công an quận Tân Bình đang tiến hành tạm giữ đối với Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1898), thường được biết đến với nghệ danh Chi Dân là một nam ca sĩ kiêm sáng tác nhạc. Ca sĩ Chi Dân bị phát hiện nghi vấn có liên quan đến ma túy tại một địa chỉ ở quận Tân Bình. Công an đang mở rộng điều tra, chưa cung cấp về kết quả xử lý. Trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh Chi Dân bị chụp cùng chiếc que kiểm tra ma túy. Đây không phải lần đầu Chi Dân bị đồn đoán dính đến tệ nạn xã hội này. Trước đó, ngày 9/11, lực lượng chức năng cũng kiểm tra một căn hộ chung cư tại TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh). Tại đây, công an phát hiện người mẫu Andrea Aybar (sinh năm 1995, tên thường gọi là Nguyễn Thị An hoặc An Tây) cùng bạn bè có biểu hiện sử dụng ma túy. Theo kết quả test nhanh, nữ người mẫu này dương tính với ma túy.

Những hình ảnh ca sĩ Chi Dân bị tạm giữ do liên quan đến ma tuý - (Ảnh: Mạng xã hội). Trước khi những vụ việc này được phát hiện, trong giới showbiz từng có rất nhiều lùm xùm liên quan đến các nghệ sĩ Việt nổi tiếng bị phát hiện do sử dụng ma tuý. Điển hình có thể kể đến như cái tên Hiệp “gà. Khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, năm 2007, diễn viên Hiệp “gà” bị Công an phường Phương Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) bắt vì tàng trữ heroin. Sau đó, diễn viên này bị kết án 2 năm tù. Năm 2018, Nguyễn Việt Cường (ca sĩ Châu Việt Cường) bị ảo giác do sử dụng ma tuý nên đã có hành vi giết người. Sau đó, ca sĩ này bị tuyên án 13 năm tù. Hay vào năm 2023, diễn viên Trần Hữu Tín (diễn viên hài Hữu Tín) đã bị Toà án nhân dân quận 8 (TP. Hồ Chí Minh) kết án 7 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Cũng vào tháng 4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lệ Hằng (sinh năm 1975, diễn viên Lệ Hằng) về tội Mua bán trái phép chất ma tuý. Gần đây, tháng 6/2024, ca sĩ Chu Bin (tên thật Chu Đăng Thanh) cùng một số người khác bị Công an quận 10 (TP. Hồ Chí Minh) tạm giữ vì nghi vấn liên quan đến tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Trước khi bị phát hiện sử dụng ma tuý và bị bắt, tạm giữ liên quan đến tệ nạn này, các nghệ sĩ kể trên từng rất nổi tiếng. Họ được rất đông khán giả yêu mến về tài năng nghệ thuật của mình. Nhưng thay vì tiếp tục cố gắng cống hiến cho nghệ thuật, cho xã hội, những nghệ sĩ này lại có những “vết trượt dài”. Ma túy có thể tàn phá cuộc sống của bất kỳ ai, nhưng khi liên quan đến nghệ sĩ, vấn đề này có thể gây ra những tác động không chỉ đối với bản thân họ mà còn đối với người hâm mộ, cộng đồng và xã hội nói chung. Một số người cho rằng, có nhiều nguyên nhân có thể khiến giới nghệ sĩ dễ rơi vào nghiện ma túy như: Áp lực công việc và sự nổi tiếng; Môi trường giải trí nhạy cảm, cám dỗ, xa hoa; Tìm kiếm cảm giác mới lạ và sáng tạo hoặc đó chỉ là sự cô đơn và thiếu sự hỗ trợ tinh thần... Thế nhưng đó chỉ là những lời ngụy biện cho lối sống tha hóa, buông thả của một bộ phận nghệ sĩ. Để rồi, họ đã đánh mất tất cả, từ sự mến mộ của khán giả, tương lai thậm chí cả người thân và bạn bè. Trước mắt, các nghệ sĩ này đã và đang phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật. Tiếp đến việc dính dáng đến chất cấm này có thể khiến họ sụp đổ cả một sự nghiệp dày công gây dựng. Rất có thể họ bị mất và đền hợp đồng đối với các nhà tài trợ hoặc bị hủy bỏ các buổi diễn, bị tẩy chay khỏi các dự án... Đặc biệt, mất mát lớn nhất đó chính là lòng tin từ người hâm mộ, những người đã từng rất yêu mến họ. Có thể khẳng định, những người nghệ sĩ có một vai trò đặc biệt trong xã hội và với tầm ảnh hưởng của mình. Sự quan tâm của dư luận đối với họ nhận được cũng đi kèm với trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi nghệ sĩ phải hành động một cách nghiêm túc, có trách nhiệm và xây dựng những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Hơn ai hết, khi bước chân vào showbiz, những nghệ sĩ cần xác định phải có trách nhiệm duy trì hình ảnh cá nhân tích cực, không chỉ đối với fan của họ mà còn với các thế hệ trẻ. Trách nhiệm nghệ sĩ của không chỉ giới hạn ở hành động và lời nói của cá nhân, mà còn liên quan đến cách họ dung tầm ảnh hưởng của mình để đóng góp vào các vấn đề xã hội. Thiết nghĩ, đối với những nghệ sĩ này nếu thực sự biết ăn năn, tự đứng lên từ vực thẳm của cuộc đời mình và khát vọng trở về cuộc sống lương thiện, chắc hẳn người hâm mộ sẽ vẫn sẽ chọn tha thứ, dang tay để họ làm lại cuộc đời và sự nghiệp của mình.