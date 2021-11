'Chị đại' Seo In Young bác bỏ tin đồn đánh IU trong nhà vệ sinh

Chúng tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ hay đùa với người xung quanh là 'cả hai sắp đánh nhau rồi'. Từ đó, tin đồn bắt đầu vây quanh tôi và Jessi", Seo In Young giải thích.

Seo In Young sinh năm 1984, là thành viên của nhóm Jewerly - nhóm nhạc hàng đầu Kpop một thời với siêu hit Baby One More Time. Ngoài hoạt động cùng nhóm, Seo In Young còn có sự nghiệp solo nổi bật, từng gây chú ý khi tham gia show We Got Married.

Giọng ca 37 tuổi theo đuổi hình ảnh mạnh mẽ, cá tính. Cô thường được gọi là "chị đại" do có nhiều phát ngôn thẳng thắn trên truyền hình.

Cựu thành viên Jewelry cũng từng vướng vào scandal mắng nhiếc nhân viên ê-kíp quay show và có thái độ ngôi sao khiến đạo diễn phải ngừng ghi hình.