'Chị đại' Jessi là nghệ sĩ Kpop tiếp theo biểu diễn tại Hà Nội

Jessi (1988) có tên thật là Jessica Ho, cô sinh ra và lớn lên tại New York, Mỹ. Đến năm 15 tuổi, Jessi trở về Hàn Quốc để theo đuổi đam mê nghệ thuật. Tuy xuất sắc vượt qua buổi thử giọng của SM Entertainment, nhưng cô lại không chọn hợp tác với công ty bởi có khác biệt về phong cách âm nhạc.

Nữ rapper từng "gây bão" với các bản hit như Who's Your Mama, Zoom, Nunu Nana, Don't Touch Me, Cold Blooded,... .Ngoài ra, Jessi còn là người dẫn chương trình quen thuộc trên các show truyền hình như Show!terview with Jessi, Show Me Your Money, Sixth Sense,... .