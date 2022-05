Chỉ bằng 1 clip, Hồ Văn Cường dập tắt mọi lời chê hát xuống cấp

Your browser does not support the video tag.

Dù không ánh đèn lung linh, không dàn nhạc và micro sịn sò, nam ca sĩ trẻ vẫn ghi điểm tuyệt đối với chất giọng trầm, có sự du dương, ngân nga vừa phải.

Dưới bình luận, nhiều netizen khen giọng ca sinh năm 2003 có sự cải thiện, tốt hơn so với một số clip hát live tranh cãi gần đây.