Chỉ 7 idol vượt qua 'cửa ải' huyền thoại của SM Entertainment

Sau khi xem PSY hát trong một chương trình K-pop năm 2002, Heechul (Super Junior) có động lực trở thành người nổi tiếng và đăng ký thử giọng. Thế nhưng Heechul đến muộn vì đây là lần đầu tiên anh đến Seoul. Ngay khi thành viên Super Junior chuẩn bị về nhà, một quan chức SM đã giữ anh lại và cho anh cơ hội thứ hai. Heechul vượt qua buổi audition chỉ nhờ việc hát quốc ca Hàn Quốc.

Yoona (SNSD) đi thử giọng vào năm 2002 cùng bạn, khi cô mới học lớp 6. Yoona được nhận vào SM Entertainment trong khi bạn cô trượt. "Center quốc dân" hát Please của Wax và nhảy một đoạn Oops I did it again của Britney Spears.

Hai năm sau khi Yoona trở thành thực tập sinh SM Entertainment, Taemin là người tiếp theo vượt qua buổi audition thứ 7. Khi đó em út SHINee còn là học sinh tiểu học và chỉ chấp nhận tham gia vì được mẹ hứa sẽ không gửi anh vào học viện nào khác.