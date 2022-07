Chi 27 tỷ đồng làm 2km đường nông thôn

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Đức Thuấn, Chủ tịch UBND xã Chính Lý cho biết, dự án nói trên là đường trục xã thuộc tuyến ĐX01 và ĐX02, do UBND xã làm chủ đầu tư, Công ty TNHH An Dương (đóng tại địa bàn huyện) là đơn vị thi công. Nguồn vốn để thực hiện dự án là nguồn vốn ngân sách do tỉnh và huyện hỗ trợ thêm kinh phí, trong đó xã đóng góp khoảng 40%.

Cả hai tuyến đường trên thuộc đường giao thông cấp 5, toàn bộ tuyến đường thi công không phải đền bù, giải phóng mặt bằng.