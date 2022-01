Chi 1,3 tỷ USD nhập khẩu, thịt ngoại giá siêu rẻ tràn ngập chợ Tết

Anh Hiểu thông tin, khách thường đặt mua sườn bẹ, móng giò, sụn non vì giá những loại này so với hàng nội rẻ chỉ bằng 1/2 hay 1/3. Do đó, tính riêng bán lẻ, một tuần anh tiêu thụ trên dưới 3 tấn thịt các loại, chiếm khoảng 35% tổng thượng thịt anh xuất bán mỗi tuần.

Chị Đinh Thị Trà Giang ở Trần Cung (Cầu Giấy, Hà Nội) thừa nhận, nửa năm trở lại đây gia đình chị chuyển sang ăn thịt cấp đông nhiều hơn bởi giá rẻ, chị cũng đỡ phải đi chợ hàng ngày.

“Hàng nhập khẩu có giá rất rẻ, từ thịt lợn đến thịt bò”. Chị nói và chia sẻ, trước kia ra chợ mua thịt bò loại rẻ nhất cũng phải 180.000 đồng/kg, hàng ngon thường 250.000-300.000 đồng/kg. Nay chị có thể đặt mua các loại thịt bò Mỹ nhập khẩu, giá chỉ 120.000-130.000 đồng/kg.

Với thịt lợn, giá còn rẻ hơn. Sườn bẹ hàng nhiều thịt có cả sụn non, nếu rủ nhau mua chung cả thùng giá chỉ 60.000 đồng/kg. Ba chỉ rút xương giá cũng chỉ hơn 70.000 đồng/kg.

“Cuối tuần vừa rồi gia đình tôi đi dã ngoại làm các món thịt nướng, lẩu mà thịt lợn, bò hết chưa đến 300.000 đồng”, chị nói. Chị Giang tính, sẽ rủ mọi người chung nhau đặt mua các loại thịt bò, lợn nhập khẩu để ăn Tết. Bởi, càng mua nhiều giá càng rẻ.

Châu Giang