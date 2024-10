Chi 1,24 tỷ USD nhập khẩu thịt, phát hiện hơn 1.300 tấn nhiễm khuẩn Salmonella

Trong 9 tháng, nước ta chi khoảng 1,24 tỷ USD để nhập khẩu thịt và phụ phẩm động vật dùng làm thực phẩm. Đáng chú ý, quá trình kiểm tra đã phát hiện gần 1.320 tấn hàng nhiễm Salmonella trước khi nhập vào Việt Nam. Bộ NN-PTNT cho hay, hết tháng 9 năm nay, nước ta đã chi 1,24 tỷ USD để nhập khẩu thịt và phụ phẩm động vật dùng làm thực phẩm, tăng mạnh 19,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm mặt hàng này được nhập chủ yếu từ Ấn Độ, Mỹ, Nga, Đức và Hàn Quốc. Đáng lưu ý, tính từ ngày Thông tư số 04 có hiệu lực (16/5/2024) đến ngày 25/9, đã phát hiện 55 lô hàng nhập khẩu dương tính với Salmonella (vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy, sốt... ) trên tổng số 6.679 lô hàng xét nghiệm Salmonella, chiếm gần 1%. Nếu không xét nghiệm Salmonella, đã có gần 1.320 tấn thịt bị nhiễm Salmonella được nhập khẩu vào Việt Nam, nguy cơ rất cao gây ra dịch bệnh, mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng - Bộ NN-PTNT nhấn mạnh. Thịt nhập khẩu được bày bán la liệt tại siêu thị với giá rẻ. Ảnh: Duy Khánh Theo Bộ NN-PTNT, việc kiểm dịch nhập khẩu đối với những lô âm tính thực hiện trong vòng 1-3 ngày; chỉ có khoảng 1% số lô sản phẩm động vật dương tính, cần nuôi cấy phân lập để khẳng định, mất 5-6 ngày làm việc theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Liên quan đến Thông tư 04, Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) đã họp trao đổi với tham tán nông nghiệp và cán bộ của đại sứ quán các nước Úc, New Zealand, Anh, Canada. Các quốc gia này đều khẳng định không có vấn đề gì lớn. Một số tham tán nông nghiệp các nước Mỹ, Brazil, Singapore, Pháp, Hàn Quốc, Ý, Tây Ban Nha, Đan Mạch và Hà Lan,... bày tỏ quan ngại về việc ban hành Thông tư số 04 sẽ gây khó cho việc nhập khẩu thịt của các nước và đề nghị trao đổi, làm rõ quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn. Tuy nhiên, Cục Thú y khẳng định, việc ban hành Thông tư 04 đã tuân thủ các quy định của pháp luật quốc tế và không gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhập khẩu trong thời gian vừa qua. Theo Cục Thú y, các nước cũng có quy định rất chặt chẽ khi nhập khẩu các sản phẩm thịt, trứng, sữa của Việt Nam. Đơn cử, EU quy định không được có Salmonella spp trong 25g thịt; E.coli tổng số không vượt quá 102 đến 5.102 tùy loại sản phẩm. Anh yêu cầu Việt Nam phải có chương trình quốc gia giám sát Salmonella spp đối với các sản phẩm gà chế biến đang được đàm phán xuất khẩu sang nước này. Hàn Quốc cũng có yêu cầu tương tự về kiểm soát Salmonella spp. Nhật Bản, Nga và các nước Liên minh Á - Âu đã yêu cầu Việt Nam phải tổ chức kiểm soát Salmonella spp khi đàm phán, xuất khẩu thịt gà chế biến chín sang thị trường các quốc gia thành viên. Trung Quốc yêu cầu phải tổ chức giám sát, xét nghiệm chỉ tiêu Salmonella spp khi xuất khẩu sữa sang thị trường này. Trong nước, các doanh nghiệp, hiệp hội cũng nhiều lần kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN-PTNT về kiểm soát chặt chẽ hàng nhập khẩu để bảo vệ chăn nuôi trong nước, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.