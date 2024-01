Cheo Leo - vị của thời gian

Đó chỉ là vài trong số những con người tôi quan sát được khi mỗi sáng cuối tuần, dù không đều đặn, tôi lại rủ bạn “đi Cheo Leo đi”.

2. Đó là một góc nhỏ ở Sài Gòn - TP.HCM, trong khu Bàn Cờ, địa chỉ 109/36 Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3. Nghe “Cheo Leo”, dễ mơ hồ hình dung một quán cà phê nào đó miền cao nguyên Đà Lạt lãng đãng khói sương, chứ không phải một điểm hẹn ngay khu dân cư sầm uất của thành phố phương Nam sôi động bậc nhất nước.

Cái tên ấy gợi nhắc ký ức khi ông Vĩnh Ngô, người gốc Huế, vào Sài Gòn lập nghiệp. Vùng đất nay là Bàn Cờ xưa nhà cửa vẫn còn thưa thớt, đúng cảm giác... cheo leo, cũng là nơi ông mở quán cà phê của mình. Đó là câu chuyện về người ba thương yêu mà cô Nguyễn Thị Sương - mọi người hay gọi cô Ba, chủ Cheo Leo hiện giờ - vẫn thường kể trong niềm xúc động mỗi khi ai hỏi nguồn gốc tên quán.

Cô Ba Sương chụp ảnh lưu niệm với khách nước ngoài. Ảnh: Huỳnh Thịnh

“1938” - Cheo Leo khẳng định quán có từ đó, tính ra đến nay tròn 85 năm. Trên bước đường mưu sinh, ông Vĩnh Ngô khi ấy tìm đến tiệm nước người Hoa để học hỏi nghề pha cà phê, rồi mày mò, sáng tạo thêm cho thức uống thỏa lòng thực khách.

Dần dà, Cheo Leo vang tiếng ở đất Sài Gòn. Dòng đời bất tận ắt lắm thăng trầm, Cheo Leo nương đó cũng nổi trôi theo thời cuộc. Ông Vĩnh Ngô qua đời. Một cách tự nhiên, cô Ba và em gái tiếp tục nối nghiệp, duy trì hoạt động đến nay. Ngày nhỏ, các cô chỉ là những đứa con phụ ba rửa ly tách, rồi từ từ thạo nghề. Giờ đây, tuổi thất thập, bóng thời gian phủ mái đầu, mỗi ngày thức dậy từ tờ mờ sớm để đỏ lửa bắt đầu chăm chút những mẻ cà phê cho ngày mới, họ lại thấm thía hơn nỗi vất vả ba mình đã trải qua.

3. Hơi ấm trong gian bếp Cheo Leo vương mùi khói than. Tôi, mũi nhạy cảm, mỗi lần ngồi quán, cảm nhận rõ nhất chính là làn khói len lén tỏa lan này. Nhưng đừng ngỡ khói bếp sẽ quyện vào không khí rồi biến mất hư vô. Hãy nhìn lên trần nhà, tường nhà, dấu vết lưu cữu của nó vẫn ám muội than đen, mỗi ngày một đậm. Không gian quán xưa cũ một phần cũng bởi lý do ấy.

Chủ quán từng định sửa sang lại căn nhà đồng thời là quán cho khang trang hơn, nhưng lại tiếc. Không phải chủ tiếc, mà là... khách tiếc. Họ muốn không gian đầy kỷ niệm ấy được giữ lại, giữ hoài.

Còn với cô Ba Sương, điều muốn gìn giữ vẹn nguyên hơn cả, có lẽ là cà phê vợt “truyền đời”. Lạ là quán không “giấu” nghề, luôn chia sẻ cho những ai muốn biết. “Chia sẻ để giữ gìn”, cô Ba nói. Quán có treo bức tranh quy trình các bước pha cà phê Cheo Leo, design phong cách retro.