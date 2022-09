Chelsea đuổi việc Thomas Tuchel: Nạn nhân người Đức

Chelsea sa thải HLV Tuchel sau 100 ngày chủ mới sở hữu đội

Nhưng không còn cơ hội nào khác để Tuchel thúc đẩy tinh thần cho các cầu thủ. Chelsea đã sa thải ông.



Câu lạc bộ thành London, sau sự ra đi đột ngột của Roman Abramovich, đã nằm trong tay một tập đoàn do tài phiệt người Mỹ Todd Boehley và quỹ đầu tư Clearlake Capital đứng đầu kể từ tháng 6 năm ngoái.



Họ là những người đã quyết định đoạn tuyệt với Tuchel, người trong một năm rưỡi cầm quân đã giành được 1 danh hiệu Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu và một Cúp thế giới các CLB. Trên đường đi, họ thua một trận chung kết FA Cup và một trận chung kết League Cup khác.



Không có HLV nào khác dẫn dắt Chelsea đến nhiều trận chung kết trong khoảng thời gian ngắn như vậy.



Vào thời điểm Chelsea bị chính phủ Anh can thiệp, đẩy CLB vào hoàn cảnh bất lợi, Tuchel vẫn không ngừng làm việc. Ông nhận được tình cảm và sự tôn trọng lớn lao từ người hâm mộ.



Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Chelsea là đội bóng chi nhiều nhất để mua cầu thủ mới, hơn 253 triệu bảng. Khoản tiền này được dành cho 3 hậu vệ (Fofana, Koulibaly và Cucurella), bổ sung 2 tiền vệ (Chukwuemeka và Zakaria) và 2 tiền đạo (Sterling và Aubameyang).



Timo Werner, Lukaku, Rudiger, Christensen và Marcos Alonso là những trường hợp rời đội. Giữa những xáo trộn ấy, Tuchel không thể quản lý để gắn kết tất cả mọi với nhau như yêu cầu của các chủ sở hữu mới.



Công việc của Tuchel đã bị Boehley và các cổ đông mới đặt dưới kính lúp trong giai đoạn giao hữu mùa hè vừa qua, khi CLB thua đậm 0-4 trước Arsenal. Mặc dù chỉ mang tính chất thử nghiệm, nhưng đối với những ông chủ của "The Blues", đó là lần họ ra mắt đội bóng dưới ánh mắt người hâm mộ Mỹ.