Chelsea dẫn đầu cuộc đua giành Saul

Những nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết, Saul Niguez hy vọng tương lai của anh sẽ được giải quyết dứt điểm trong tuần này.



Saul Niguez không còn nằm trong kế hoạch của HLV Diego Simeone, sau khi Atletico chiêu mộ Rodrigo de Paul, nhà vô địch Copa America 2021.

Chelsea chiếm ưu thế cuộc đua giành Saul

AS đưa tin, Atletico nhận được 3 đề nghị chuyển nhượng đến từ Premier League, gồm MU, Liverpool và Chelsea.



MU cần một tiền vệ trung tâm chất lượng, Liverpool muốn làm mới tuyến giữa, trong khi Chelsea có kế hoạch tăng chiều sâu đội hình.



Tờ AS dẫn nguồn tin gần với Saul cho biết, Chelsea là đội đang chiếm ưu thế trong cuộc đàm phán với Atletico.



Hai đội đã tìm được một số thỏa thuận chung. Nếu không có gì bất ngờ, Chelsea có khả năng giành chữ ký của Saul theo công thức mà họ từng mua Alvaro Morata trước đây.



Mặc dù Chelsea có những tiền vệ xuất sắc như Jorginho, Kante và Kovacic, HLV Thomas Tuchel vẫn muốn có thêm Saul.



Sự đa năng trong lối chơi của Saul là yếu tố mà HLV Tuchel đánh giá cao. Tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ giúp Chelsea có được nhiều giải pháp trên các mặt trận khác nhau.



Saul cũng thích thú với hệ thống chiến thuật mà HLV Thomas Tuchel xây dựng. Anh bị thuyết phục với hành trình giành Champions League mùa giải vừa qua của The Blues.



Chi phí chuyển nhượng Saul không quá cao, vào khoảng 40 triệu bảng, nên Chelsea cố gắng hoàn tất cuộc đàm phán trong ít ngày tới.