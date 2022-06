HLV Thomas Tuchel muốn có De Ligt tăng cường cho hàng thủ ở mùa giải tới.



Theo chuyên gia chuyển nhượng Gianluca Di Marzio, Chelsea đang thực hiện một thỏa thuận hoán đổi với Juventus để ký De Ligt.

Chelsea muốn cược Timo Werner cộng thêm tiền để ký De Ligt từ Juventus

Kế hoạch của The Blues là cung cấp Timo Werner cộng với khoảng 25-30 triệu euro cho giá khởi điểm. Tuy nhiên, lời đề nghị này khó có thể được chấp nhận vì Juventus định giá De Ligt hơn 100 triệu euro.



Chelsea hy vọng khi tăng lên mức giá 40-45 triệu euro cộng với Werner thì có thể thuyết phục được Juventus nhưng chừng đó khả năng vẫn chưa đủ.



Nguồn trên cho hay, cả De Ligt và Timo Werner đều quan tâm đến việc hoán đổi, nhưng chân sút tuyển Đức có thể phải chấp nhận giảm lương.



De Ligt có hợp đồng với Juventus đến hè 2024 và vẫn chưa vội quyết định việc gia hạn.



Chủ sở hữu mới Chelsea, tỷ phú người Mỹ Todd Boehly được cho ủng hộ kế hoạch mua sắm cũng như xây dựng lực lượng của Thomas Tuchel.



Việc ông can thiệp giải quyết để Lukaku sớm có thể trở lại Inter Milan cho thấy rõ điều đó khi nhà cầm quân người Đức muốn nhanh chóng loại chân sút Bỉ do không thể làm việc cùng nhau.