Chelsea ẵm 7,3 triệu bảng tiền thưởng, cầu thủ không được đồng nào

Với chiếc cúp này, Chelsea do tỷ phú người Nga, Roman Abramovich mua vào năm 2003, chính thức sưu tập đủ mọi danh hiệu cấp CLB. Họ là CLB thức 5 trên thế giới làm được điều này, sau Ajax, MU, Bayern Munich và Juventus.



Chiến thắng tại Abu Dhabi vào cuối tuần qua mang về cho Chelsea khoản tiền thưởng 3,6 triệu bảng từ FIFA.



Trước đó, họ cũng “bỏ túi” 3,7 triệu bảng khi giành Siêu Cúp châu Âu hồi đầu mùa sau khi thắng Villarreal trên loạt đấu súng.



Tổng cộng, Chelsea nhận 7,3 triệu bảng tiền thưởng cho 2 danh hiệu đạt được gần đây. Tuy nhiên, thầy trò Thomas Tuchel không nhận được một đồng nào từ khoản thưởng trên.

Tuy nhiên, cả đội không ai được thưởng đồng nào từ khoản thưởng 7,3 triệu bảng Chelsea nhận được cho 2 danh hiệu gần nhất

Theo Sportmail, tất cả là do vào đầu mùa giải, không có đàm phán bổ sung nào về khoản thưởng cho 2 danh hiệu trên. Do vậy, Chelsea vẫn chỉ theo thường lệ, cầu thủ chỉ được thưởng nếu vô địch Premier League, Champions League, FA Cup hoặc League Cup.



Dù vậy, điều này cũng không khiến các sao The Blues bận tâm lắm bởi hầu hết đều có lương cao. Và các khoản thưởng thường được các sao đội 1 ‘tặng’ lại cho các đồng đội có lương thấp hơn, hoặc các tài năng trẻ.



Ở chiến dịch hiện tại, Chelsea không còn cơ hội đua vô địch ở Premier League, nhưng đã có vé chung kết League Cup và vẫn còn góp mặt ở FA Cup và Champions League.