Check-in ở ‘Tuyệt tình cốc’ phiên bản xứ Huế

Trước bức tranh non nước hữu tình, du khách như muốn níu kéo thời gian, ở thật lâu nơi chốn Lập An để chiêm ngưỡng cảnh đẹp của đất trời.

Nhiều người đến đây chụp ảnh làm kỷ niệm, check - in cùng non nước. Ảnh: Thảo Nhi

Đầm Lập An trở thành điểm đến, điểm dừng chân lý tưởng cho bao lữ khách muốn tìm phút giây an nhiên hay vị khách mê mẫn cảnh sắc không lẫn vào đâu được của đầm Lập An. Ảnh: Mạnh Hùng

Đây là điểm dừng chân không thể chê trên tuyến du lịch Đà Nẵng - Huế. Ảnh: Mạnh Hùng

Nơi tuyệt vời để cho ra đời những bức ảnh cưới.

Bãi cát ở đầm Lập An.

Cảnh đẹp ở đầm Lập An như chốn tiên cảnh. Ảnh: Phương Thủy

“Tuyệt tình cốc” phiên bản xứ Huế. Ảnh: Phương Thủy