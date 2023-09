Chế tài xử lý lừa đảo trực tuyến còn quá nhẹ, người dân cần biết tự bảo vệ mình

Đại diện cho Cục A05, Bộ Công an, Thượng tá Cao Tiến Hùng, Phó trưởng phòng 4 cũng cho biết, khi chiếm đoạt tiền của người dùng, tài khoản của kẻ lừa đảo chuyển tiền đi rất nhanh và đa phần dùng các bot tự động, dòng tiền được luân chuyển vô cùng phức tạp, có khi chuyển cả ra nước ngoài.

Ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc quốc gia Hãng Kaspersky tại Việt Nam chia sẻ tại hội thảo.

Ngoài ra, ông Từ Tiến Phát cũng đưa ra hai khuyến nghị để phòng tránh lừa đảo, cụ thể: Thứ nhất, những thông báo, cảnh báo lừa đảo qua các kênh chính thống như báo chí, thông tin từ ngân hàng, khách hàng nên đọc, tìm hiểu để phòng tránh. Thứ hai, khách hàng chậm lại vài giây để đọc những thông tin gửi về điện thoại, ví dụ mã OTP, để đọc kỹ nội dung.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Phó Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp an ninh mạng Việt Nam (Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT) cũng chia sẻ, trước đây tội phạm mạng hay nhắm vào doanh nghiệp, nhưng giờ đây họ tập trung vào người dùng cuối. Điều đáng nói, người dùng cuối không có nhiều hiểu biết về công nghệ nhưng lại rất thích khám phá các công nghệ mới, nên dễ bị tấn công. Chính vì thế , theo ông Nguyễn Hữu Nguyên, để bảo vệ mình, người dân nên chậm lại, đồng thời hãy hỏi khi không am hiểu và nên chia sẻ lại cả việc trải nghiệm của mình khi bị lừa đảo.

Trong khi đó, ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc quốc gia Hãng Kaspersky tại Việt Nam cho biết, một thực trạng tại Việt Nam hiện nay là trong khi các ngân hàng đều trang bị đầy đủ biện pháp đảm bảo an toàn từ hệ thống vận hành cho đến việc đảm bảo an toàn giao dịch khách hàng, thì người dùng lại trở thành mắt xích yếu nhất khi họ không có một biện pháp hay một trang bị nào để phòng. Hiện số lượng người dùng đang cài đặt ứng dụng bảo vệ điện thoại cũng như ứng dụng chống gian lận thanh toán là không nhiều. Tình trạng này dẫn đến nguy cơ người dùng rất dễ bị lừa đảo.

Ông Ngô Tấn Vũ Khanh cho biết, bên cạnh việc tuyên truyền cho người dân cần cài đặt các biện pháp để tự bảo vệ mình, thì ngân hàng cũng phải có trách nhiệm thay vì tập trung "phòng thủ ở nhà", cần có các biện pháp cho chính khách hàng của mình, có thể bằng một phần mềm hoặc công cụ trên thiết bị của người dùng cuối.