Chế độ giảm cân khắc nghiệt, đáng sợ của loạt thần tượng xứ Hàn

Vào năm 2018, Jimin tiết lộ anh giảm ký kha khá do tập thể dục quá mức và ăn kiêng đến mức nguy hiểm. Sự việc diễn ra trong thời điểm BTS đang quảng bá cho Blood Sweat & Tears.

Cụ thể, trong 10 ngày liên tiếp Jimin chỉ ăn một bữa/ngày. Jimin kể về điều này trên Please Take Care of My Refrigerator,và giải thích anh làm vậy là vì không thích vẻ ngoài "mũm mĩm" của mình.

5. IU



Việc bị công khai chỉ trích trong sân khấu debut khiến IU bị áp lực lớn về cân nặng

Trên sân khấu debut vào năm 2008, khi mới chỉ 15 tuổi, IU đã bị một khán giả gọi là "con lợn". Điều này khiến IU bị ám ảnh và bắt đầu ăn kiêng nghiêm ngặt.

IU kể lại quá trình này trên Night of TV Entertainment năm 2013. Khi đó mỗi ngày nữ ca sĩ chỉ ăn một quả táo vào bữa sáng, một hoặc hai củ khoai lang vào bữa trưa và một ly protein cho bữa tối.

Như Quỳnh

Theo VietNamNet