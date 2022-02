Chế độ ăn giúp F0 tăng miễn dịch, rút ngắn thời gian điều trị

Theo các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, một chế độ ăn đầy đủ, cân bằng và đa dạng thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của hệ miễn dịch, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cũng như rút ngắn thời gian điều trị với những người đã trở thành F0.



Để có chế độ ăn lành mạnh, bệnh nhân cần ăn đa dạng các loại thực phẩm. Cân bằng giữa thực phẩm chứa protein động vật và thực vật, tăng sử dụng cá, tôm, cua, đậu đỗ. Có thể ăn thịt đỏ 1-2 lần một tuần, thịt gia cầm 2-3 lần một tuần.



Chú ý ăn nhiều rau quả: hàng ngày nên ăn 250g quả, 300g rau. Dùng chất béo không bão hòa (cá, quả bơ, hạt, dầu olive, đậu nành, dầu hướng dương, dầu ngô) hơn là các chất béo bão hòa (thịt mỡ, dầu dừa, kem, pho mát, mỡ lợn, bơ thực vật). Tránh các thực phẩm giàu chất béo công nghiệp như đồ chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, đồ chiên rán, pizza, bánh nướng, bơ thực vật. Hạn chế thực phẩm nhiều đường như nước ngọt, nước trái cây, siro. Hạn chế uống rượu bia.



Các bác sĩ lưu ý, F0 cần được bổ sung nước đầy đủ, ít nhất trên 2 lít nước mỗi ngày, bổ sung đủ điện giải natri, kali, magie.



Lý do bởi nước giúp vận chuyển chất dinh dưỡng và các chất trong máu, điều hòa nhiệt độ cơ thể,... Người bệnh Covid-19 có thể có tổn thương thận và “bão cytokine” gây đa niệu, tăng thải natri, kali, magie. Tình trạng chán ăn cũng làm giảm lượng thức ăn và nước uống vào, cộng thêm việc đeo khẩu trang liên tục làm giảm cảm giác khát nên nhiều F0 có thể bị thiếu dịch.



Ngoài ra, người bệnh cũng nên bổ sung một số vitamin là chất chống oxy hóa như vitamin E, vitamin C, beta-caroten. Những vitamin này đã được chứng minh giúp tăng số lượng tế bào T, Interleukin-2, tăng hoạt động của tế bào NK, giúp tăng khả năng miễn dịch với bệnh cúm (tuy nhiên, vai trò giúp cải thiện diễn biến bệnh và tiên lượng của bệnh nhân Covid-19 còn chưa đủ dữ liệu để khẳng định).



Beta-caroten có nhiều trong khoai lang, cà rốt, rau lá xanh. Vitamin C có trong ớt đỏ, cam, dâu tây, súp lơ, xoài, chanh... Một nguồn lớn vitamin E đến từ dầu thực vật (đậu nành, hướng dương, ngô, óc chó..), các loại hạt, súp lơ…

Bệnh nhân Covid-19 nên ăn nhiều rau quả, khoảng 300g rau mỗi ngày - Ảnh minh họa Khi người bệnh cách ly, ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, có thể dẫn đến giảm sản xuất vitamin D. Thiếu vitamin D trong mùa đông đã được báo cáo có liên quan đến dịch bệnh do virus. Vitamin D còn tham gia bảo vệ đường hô hấp, giảm sản xuất cytokine tiền viêm giúp giảm nguy cơ cơn bão cytokine dẫn đến viêm phổi. Do đó, F0 cần bổ sung vitamin D qua các thực phẩm như cá, gan, lòng đỏ trứng, sữa, sữa chua,...



Một vi chất khác cũng có tác dụng tăng cường miễn dịch là kẽm. Những thực phẩm giàu kẽm nên có trong chế độ ăn như hàu, thịt đỏ, hạt bí, vừng, đậu... .



Do cách ly kéo dài tại nhà, nhiều F0 dành phần lớn thời gian để ngồi, nằm, xem tivi, chơi game, dùng điện thoại... Điều này có thể làm tăng cân, giảm khối cơ và sức mạnh của cơ, làm tăng hoặc làm trầm trọng hơn các bệnh mạn tính. Việc giảm vận động kéo dài còn khiến tăng nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu.



Bởi vậy, bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân nên tập luyện thể dục thường xuyên. Tập thể dục tại nhà có thể từ những việc rất đơn giản như đi lại, nâng các vật dụng, leo cầu thang, dọn vườn, chơi thể thao trong nhà, tập yoga,... Nên tập mỗi ngày 30 phút để duy trì sức khỏe và chỉ số khối cơ thể. Đối với các bệnh nhân nằm tại ICU, nên được tập luyện phục hồi chức năng sớm, tránh tình trạng teo cơ.



Với một số F0 phải nhập viện, điều trị hồi sức thời gian dài, mất khối cơ và chức năng cơ là vấn đề phổ biến. Vì vậy, trước khi ra viện, bệnh nhân cần được sàng lọc và đánh giá để phát hiện nguy cơ suy dinh dưỡng cấp tính.



Các bác sĩ khuyến cáo, những bệnh nhân bị suy dinh dưỡng cấp tính nên tiếp tục sử dụng chế phẩm dinh dưỡng cao đạm, cao năng lượng ít nhất 1 tháng sau ra viện.



Trường hợp không bị suy dinh dưỡng sau ra viện, nên có chế độ bổ sung dinh dưỡng vào bữa ăn hàng ngày (thêm 2-3 bữa phụ/ngày, bao gồm sữa, sữa chua, hoa quả...) trong ít nhất 2 tuần.