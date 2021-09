Chế độ ăn đúng cũng là 'thuốc tốt' của bệnh nhân ung thư vú

Rau củ quả tươi giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa tốt cho người bệnh ung thư vú.

3. Thực phẩm cần hạn chế

- Bệnh nhân cần lưu ý hạn chế các thực phẩm chiên xào nhiều dầu mỡ, nhiều đường, đồ ăn cay nóng.

- Tránh sử dụng các loại thực phẩm ướp muối mặn, thực phẩm qua chiên rán ở nhiệt độ cao.

- Lựa chọn thực phẩm tươi, an toàn.

- Chế biến đảm bảo vệ sinh và nấu chín.

- Không ăn đồ tái, sống, thức ăn lạnh…

- Không uống rượu bia và tránh tiếp xúc với khói thuốc lá.

Bên cạnh việc tuân thủ điều trị và chăm sóc dinh dưỡng tốt, bệnh nhân ung thư vú nên tập những bài tập nhẹ nhàng, đi bộ, vận động các cơ. Người thân bệnh nhân nên quan tâm, động viên, chia sẻ giúp người bệnh giải tỏa tâm trạng, an tâm điều trị.

