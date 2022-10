Che biển số để né phạt nguội: Làm thế nào để xe biển số thật không bị phạt oan?

Thời gian gần đây lực lượng CSGT xử phạt nhiều trường hợp tài xế cố tình che, dán thay đổi thông tin biển số xe để tránh phạt nguội. Nhiều thắc mắc, nếu tài xế che biển số khi gây tai nạn sẽ chịu án phạt nào?

Trả lời vấn đề này, Bộ Công an cho biết, trường hợp tài xế che biển số lái xe gây tai nạn sẽ xem xét hành vi gây tai nạn có đáp ứng các cấu thành của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ tại Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 với mức phạt tù lên đến 15 năm.

Để tránh bị phạt oan khi vô tình xe che biển số bị phạt nguội trùng với biển số xe mình, Bộ Công an đề nghị chủ xe khi nhận được thông báo vi phạm liên quan đến phương tiện do mình là chủ, nhưng không phải xe của mình mà do các phương tiện khác cố tình làm thay đổi chữ, số của biển số; chủ phương tiện phản ánh trực tiếp đến cơ quan công an nơi gửi thông báo để xác minh.