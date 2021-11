Chạy xe 20 km, chờ cả buổi rồi uất ức nhận được 8.000 đồng tiền hỗ trợ bão

Your browser does not support the audio element.

Ông Nguyễn Đăng Hiếu (51 tuổi) ở thôn Bình Thạnh, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Đăng Hiếu bày tỏ bức xúc vì ông bỏ nửa ngày công để về nhận hỗ trợ với số tiền 8.000 đồng (Ảnh: CTV).

Điều bức xúc nhất với ông là ngày 25/11, khi ông đang đi làm thợ xây ở TP Tam Kỳ thì người nhà gọi điện về để chiều đến thôn nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do bão năm 2020.

Sau khi làm được nửa buổi, ông Lưu chạy xe máy về trụ sở thôn để nhận 8.000 đồng. Tổng quãng đường ông chạy đi chạy về gần 20 km nhưng ông chỉ nhận chừng đó tiền hỗ trợ; trong khi đó, ông cho biết một ngày làm công của ông gần 400.000 đồng.